PSP faz busca em casa errada e deixa jovem e filhos em choque

Uma jovem, de 24 anos, acusa a PSP de Leiria de ter arrombado a porta da sua casa, atirando-a ao chão e algemando-a, mas foram ao engano, pois procuravam o anterior morador.A PSP diz que "não houve engano" e a casa "está no processo", só que "o suspeito não estava".Alexandra Machado estava na cama com os filhos de dois e quatro anos, que ficaram em choque.A busca ocorreu quarta-feira, no âmbito de operação de combate ao tráfico no Bairro Sá Carneiro, em que foram detidas oito pessoas e apreendida droga, armas e dinheiro.