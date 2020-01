PSP faz dez detenções por roubos em Lisboa e Amadora

O Comando da PSP de Lisboa anunciou esta sexta-feira a detenção de 10 homens, em três processos por roubos violentos na capital e na Amadora.Os dois primeiros detidos, de 27 e 26 anos, são suspeitos de quatro roubos agravados. A PSP reagiu após várias denúncias no Martim Moniz, com o registo de ferimentos em moradores e trabalhadores na zona. Os suspeitos foram presos na quinta-feira, sendo apreendido um bisturi. Ambos ficam presos.Na terça-feira, em Benfica, sete jovens entre os 14 e os 17 anos foram presos após dois roubos. Parte do grupo estrangulava e ameaçava as vítimas com faca, enquanto a outra parte retirava os bens. Os dois detidos mais velhos ficaram com apresentações e os outros cinco foram entregues aos pais.Por fim, a PSP da Amadora anunciou a prisão de um homem de 25 anos, por dois roubos violentos. As vítimas ficaram sem telemóveis e dinheiro. O detido foi para a cadeia.