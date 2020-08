A PSP, através das divisões do aeroporto de Lisboa e de Cascais, realizou na sexta-feira uma operação de fiscalização a viaturas e pessoas junto ao aeródromo de Tires, que tem o nome técnico de ‘Cascais Airport’.





Entre as 08h30 e as 10h30, foram fiscalizados os acessos a este terminal de transportes, bem como à zona restrita de segurança do mesmo.