PSP faz mais de 1000 quilómetros para seguir traficante em viagem ao Algarve

Fez duas viagens de carro, sempre vigiado pela PSP. A primeira do Porto até ao Algarve, onde se abasteceu de 14 quilos de haxixe e dois de liamba - os quais escondeu no interior de duas malas que seguiam na bagageira do automóvel. Foi já no regresso, ao fim de quase 1200 km, que foi detido pelos agentes. Após as portagens da A1 dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, os carros policiais bloquearam-no e conduziram-no até à área de serviço.









O homem, de 52 anos, já com cadastro criminal relacionado com o consumo e tráfico de estupefacientes, fez toda a viagem sem perceber que os agentes da Divisão de Investigação Criminal estavam a controlar as suas movimentações. Segundo apurou o CM, o traficante já estava a ser investigado há vários meses, sendo o seu objetivo o de abastecer de droga os principais bairros da cidade do Porto. Todo o produto estupefaciente, num total de mais de 32 mil doses, foi apreendido, assim como o carro.

A ação policial em plena autoestrada - pela A1 e também na A2 -, só terminou às 23h40 de terça-feira. Foram mais de 12 horas de forte vigilância.





Já esta quarta-feira, em Matosinhos, a PSP realizou cinco buscas, nas quais apreendeu seis quilos de liamba numa estufa. Três homens foram detidos. A investigação começou há um mês após um desentendimento entre dois dos detidos, de 34 e 40 anos. Ameaçaram-se mutuamente com armas. Dois revólveres foram apreendidos.