A PSP deteve três jovens, de 19, 24 e 29 anos, que integraram um grupo de cerca de 30 pessoas que se reuniu na via pública , ao final da noite de quinta-feira, junto ao bairro 6 de Maio, na Amadora, em desrespeito às regras do estado de calamidade que vigoram no concelho.



A PSP interveio, com reforços, explicando que o grupo incorria em desobediência face à pandemia de Covid-19. Os três homens recusaram-se a abandonar o local e acabaram por isso detidos.

