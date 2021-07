PSP fecha creche ilegal com droga no Montijo

A tinta a soltar-se da fachada azul e branca e a fita-cola que ‘remenda’ os vidros da porta deixam adivinhar um pouco do cenário encontrado por agentes da PSP e técnicos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Montijo que, na quarta-feira, desmantelaram uma creche ilegal que operava na rua Gago Coutinho. Dentro da casa, além de 13 crianças entre os 18 meses e os nove anos, foram detetadas 159 doses de haxixe e material para corte e pesagem da droga. Uma mulher, de 20 anos, acabou detida por tráfico.“Recebemos uma denúncia sobre uma creche ilegal e contactámos a CPCJ, que foi connosco ao local. A dona da casa autorizou que fizéssemos uma visita ao espaço e aí verificámos que se encontravam 13 crianças com fracas condições de segurança e higiene”, explicou esta quinta-feira aoa comissário da PSP Andreia Gonçalves. Durante a inspeção, os agentes descobriram a droga “num anexo no quintal da casa”, tudo indicando que seria para venda.