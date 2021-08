PSP forçada a disparar para travar festa na Cova da Moura. Veja as imagens

A PSP foi obrigada a intervir para dispersar uma festa com um grande aglomerado de pessoas na Cova da Moura, na Amadora. O alerta foi dado às 2h00 da madrugada deste domingo.



A polícia teve várias unidades no local para dispersar os indivíduos que estavam em ajuntamentos. Os estabelecimentos que se encontravam a funcionar foram todos encerrados e passadas as respetivas autuações.





Os grupos dispersaram do local e os meios da PSP abandonaram o bairro da Cova da Moura cerca de 2 horas depois do início da operação.Apesar do arremesso de vários objetos na direção dos polícias, não há feridos nem danos materiais a registar.A PSP teve de efetuar três disparos de advertência.