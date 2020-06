PSP garante que estátua de Cónego Melo vandalizada "está assim desde o 25 de abril"

Monumentos de várias personalidades conotadas com racismo, colonialismo e a extrema-direita têm sido alvo de ataques em todo o mundo e Portugal não foi excepção, com a estátua do Padre António Vieira vandalizada esta semana a ser um dos episódios que mais deu que falar. Este domingo surgiram relatos de que a estátua do Cónego Melo, em Braga, havia sido vandalizada durante a noite mas, ao que o CM apurou não houve qualquer ato de vandalismo na estátua nas últimas 24 horas.

Efetivamente a estátua encontra-se ‘pinchada’ com as palavras "assassino", "facho" e "Pª Max", escritas a vermelho, mas a pintura está feita desde o dia 25 de abril, explicou ao CM a PSP de Braga.

"Não tem nada que ver com os episódios de vandalismo que têm sido verificados noutros pontos do País. A estátua do Cónego Melo está assim desde o 25 de abril. Não recebemos qualquer queixa de vandalismo nas últimas 24 horas", garantiu fonte da PSP de Braga ao CM.

Ainda assim, segundo o Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, o alarido criado com o tema já motivou a que a limpeza da estátua fosse agendada para esta segunda-feira.

O Cónego Melo destacou-se a seguir ao 25 de Abril de 2074, destacando-se pela sua luta anti-comunista durante o Processo Revolucionário em Curso (PREC). A sua estátua já foi vandalizada várias vezes e é habitual, para os habitantes de Braga, que surjam inscrições e grafitis no local, em especial por altura das celebrações do 25 de abril.