PSP garante segurança em locais críticos e estratégicos durante greve dos motoristas

A PSP vai assegurar a segurança a infraestruturas críticas e setores estratégicos, como bombas de gasolina, hipermercados, aeroportos e centrais elétricas, durante a greve de motoristas de mercadorias pesados, avançou esta sexta-feira à Lusa aquela força de segurança.

A segurança a infraestruturas críticas e a setores estratégicos nacionais é uma das medidas que a Polícia de Segurança Pública vai adotar no âmbito da greve dos motoristas a partir de 12 de agosto.

A PSP vai também fazer escoltas de segurança a colunas de veículos automóveis pesados de mercadorias no quadro dos serviços mínimos ou de meios alternativos com os meios adequados, nomeadamente através do Corpo de Intervenção.