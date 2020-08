PSP garante ter agido dentro da lei na compra de 21 500 viseiras

A PSP nega qualquer ilegalidade na aquisição por ajuste direto de 21 500 viseiras anti-Covid a uma empresa que ofereceu outras mil, o que seria proibido por lei.



“Após a aquisição das 21 500 viseiras, o fornecedor disponibilizou-se para oferecer mais 1000 viseiras à PSP; a PSP aceitou a doação, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais; as aquisições, atendendo ao contexto pandémico e à urgência das medidas a implementar, ocorreram por ajuste direto, no âmbito do Decreto Lei nº 10-A/2020 de 13 de março”, explica a Direção Nacional.



