A PSP vai gastar 104 mil euros (valor já com IVA) na “transformação, reabilitação e modernização” de duas carrinhas Toyota Dyna, com matrículas de 1997 e 1998, para as adaptar a Unidades Móveis de Atendimento e Visibilidade, as chamadas esquadras móveis. O anúncio do concurso público para os trabalhos nas duas carrinhas, com 26 e 25 anos, foi segunda-feira publicado em ‘Diário da República’.









