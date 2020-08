PSP identifica autores de danos em mobiliário urbano e maus tratos a animais em Porto Santo

A PSP identificou os autores de danos em mobiliário urbano, maus tratos a animais, furto de sinalização e "outras incivilidades" praticadas nos últimos dias na ilha do Porto Santo, anunciou hoje o Comando Regional da Madeira.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública indica que aqueles atos foram cometidos "por grupos de jovens que se encontram de férias" naquela ilha.

Os autores foram identificados pela esquadra do Porto Santo e os factos vão ser remetidos às autoridades judiciais e administrativas competentes.

A PSP assegura que "continuará a tomar as medidas adequadas para a prevenção deste tipo de ilícitos e, caso os mesmos ocorram, para a responsabilização dos autores de tais atos".

Indica também que todas as ocorrências de cariz criminal ou contraordenacional que sejam verificadas ou reportadas "merecerão a intervenção policial imediata e serão oportunamente comunicadas às autoridades locais com competência nas mais diversificadas áreas de intervenção, quebrando com o sentimento de impunidade por parte dos prevaricadores".

Segundo o comunicado hoje divulgado, o Comando Regional da Madeira vai prosseguir com uma ação pedagógica e sensibilizadora, "incrementando as ações de policiamento para manter a tranquilidade pública", atuando "nas situações de desobediência ou resistência às ordens legítimas que forem determinadas pelos seus agentes de autoridade".

A PSP apela "ao dever cívico de todos os jovens e cidadãos com responsabilidades parentais que se encontram de visita à ilha do Porto Santo, de modo a poderem ter umas férias seguras e tranquilas", respeitando "as ordens dos agentes policiais, evitando ajuntamentos, atividades ruidosas, consumos de álcool na via pública, danos em bens públicos e outras incivilidades, em especial no período noturno e que possam perturbar o ambiente prazeroso e a tranquilidade e bem-estar de todos os seus residentes ou visitantes".