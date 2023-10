Vítor Macedo, que ficou conhecido como ‘rei dos catalisadores’, começou a ser julgado na quinta-feira em Gondomar por dois crimes de furto de combustível, num posto de combustível, em Rio Tinto, Gondomar.





O primeiro furto aconteceu a 14 de fevereiro de 2020. Vítor Macedo abasteceu 50 litros de combustível num recipiente que tinha na mala do carro e fugiu sem pagar. Voltou três dias depois, encheu um bidão com 86 litros e fugiu novamente. No total, causou um prejuízo de cerca de 192 euros.