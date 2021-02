PSP identifica cinco indivíduos em festa ilegal dentro de apartamento em Loures

A PSP, através da divisão de Loures, identificou cinco indivíduos - e autuou quatro deles - que estavam a realizar uma festa ilegal dentro de um apartamento.Os indivíduos foram identificados e autuados por "resistência e coação sobre funcionário, crimes contra a autoridade pública e crimes contra a honra" e por "infração ao dever geral de recolhimento domiciliário".De acordo com comunicado enviado pela PSP ao, na sequência de uma fiscalização a um carro em circulação, "os polícias começaram a ser injuriados por indivíduos a partir do interior de um edifício".Perante as injúrias, a polícia deslocou-se ao prédio em questão e tocou à campainha não tendo ninguém aberto a porta.Como decorria uma festa ilegal no edifício "que causava manifesto transtorno e incómodo aos restantes moradores do prédio", a porta foi aberta por outros moradores.Na festa em causa "foram constatados comportamentos festivos ruidosos, por indivíduos tendencialmente conflituosos que frequentemente têm causado problemas aos moradores naquele prédio", descreve a autoridade.Os polícias da PSP conseguiram "aceder à varanda comum dos moradores, identificar visualmente cinco intervenientes, três de sexo masculino e dois do sexo feminino, todos já conhecidos da PSP, em diversas ocorrências policiais em que já estiveram envolvidos".A PSP já comunicou os factos ao Ministério Público de Loures.