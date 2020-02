A PSP já identificou os agressores e as vítimas da rixa que ocorreu na madrugada de domingo à porta de uma discoteca no Funchal, na Madeira.Segundo as autoridades, quando chegaram ao local já não havia sinais de conflito. As vítimas das agressões dirigiram-se ao hospital pelos próprios meios, durante a tarde de domingo, e depois foram até à esquadra "formalizar queixa contra os presumíveis agressores".A PSP chegou aos suspeitos através de "imagens do vídeo que circula pelas redes sociais".