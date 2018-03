Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP identifica grupo que "semeou violência" na noite de Carnaval em Famalicão

Redes sociais tiveram um "papel preponderante" na investigação.

Por Lusa | 19:22

A PSP identificou nove indivíduos que semearam "a violência de forma gratuita" na noite de carnaval em Famalicão, após uma investigação em que as redes sociais tiveram um "papel preponderante", anunciou esta quarta-feira aquela força.



Em comunicado, a PSP refere que em causa estão duas mulheres e sete homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 32 anos e maioritariamente provenientes de Braga.



Terão agredido vários foliões "de forma aleatória", a partir das 00:30 de 13 de fevereiro.



Fizeram-se transportar até Famalicão de comboio com o "único propósito de semear a violência de forma gratuita", tendo algumas das vítimas sido transportadas para o hospital pelos bombeiros, a fim de serem assistidas.



Segundo o comunicado da PSP, alguns dos elementos do grupo envergavam máscaras vulgarmente denominadas dos "anonymus".



Na sequência das denúncias apresentadas pelas vítimas, a PSP encetou uma investigação que permitiu identificar "todos os presumíveis agressores".



"As redes sociais tiveram um papel preponderante nas diligências de investigação realizadas e que culminaram na correta identificação dos autores de tais factos", refere ainda o comunicado.



A PSP apela ainda a todas as vítimas que ainda não apresentaram queixa para que o façam numa esquadra da PSP.