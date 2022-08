PSP identifica jovem suspeito de danificar fontanário público em Aveiro

Um homem, de 20 anos, foi identificado pela PSP de Aveiro pela suspeita de ter danificado um fontanário público em Aveiro.A autoridade não foi acionada para o local. No entanto, a PSP foi avisada através de uma mensagem na redes social Facebook da instituição e realizou diligências para localizar e identificar o suspeito.O jovem subiu à estrutura, junto ao mercado do peixe, esta madrugada de quarta-feira, acabando por cair no solo e sofrer ferimentos ligeiros. O alerta foi dado, cerca das 04h00, para os bombeiros de Aveiro Novos, para uma queda na via pública. A vítima foi levada para o hospital de Aveiro.