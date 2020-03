PSP identifica participantes em videoclip de rapper francês com armas e droga

A PSP anunciou, em comunicado, que já procedeu à identificação de vários participantes no videoclip que o rapper francês Sofiane gravou em vários bairros sociais do Porto, e no qual usou droga e armas de fogo, bem como apelos explícitos à violência.

Segundo a Direção-Nacional da PSP, a diligência foi feita por "estarem em causa factos suscetíveis de enquadramento criminal, nomeadamente através da exibição de armas de fogo e do incitamento à violência".

Assim, a PSP usou o conhecimento que tem da área geográfica em causa, e fez seguiras identificações efetuadas para o DIAP do Porto.

Recorde-se que a música ‘Des Malades’ tem corrido nas redes sociais, e o videoclip mantém-se disponível no site de partilha de vídeos ‘Youtube’, e outras plataformas.