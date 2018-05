Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP identifica quatro arrumadores ilegais em Aveiro

Identificados poderão incorrer numa contraordenação com coima que pode ir de 60 a 300 euros.

Por Lusa | 14:23

A PSP de Aveiro identificou três homens e uma mulher, com idades entre os 31 e 43 anos, pela prática ilegal de arrumador de automóveis, informou esta sexta-feira aquele órgão policial.



Segundo um comunicado da PSP, os indivíduos foram intercetados na passada segunda-feira por agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, quando se encontravam no parque de estacionamento situado entre a Universidade de Aveiro e o Hospital, a exercer ilegalmente a prática de arrumador de automóveis.



"Por ser tratar de uma atividade ilícita, uma vez que não possuíam qualquer tipo de licença que lhes permitisse exercer tal atividade, foram-lhes apreendidos um total de 57 euros, por suspeita de proveniência ilícita", refere a mesma nota.



De acordo com a Polícia, os identificados poderão incorrer numa contraordenação, com coima que pode ir de 60 a 300 euros.