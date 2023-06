PSP identifica três dos envolvidos nos desacatos que feriram agentes em Torres Vedras

A PSP já identificou três dos envolvidos em desacatos familiares na cidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, que provocaram ferimentos em quatro agentes que intervieram na ocorrência, divulgou esta força policial, que continua a investigação.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) referiu, em comunicado, que as diligências que estão a decorrer já permitiram identificar três dos intervenientes e que "apenas terminarão quando todos os intervenientes estiverem identificados e seja possível a sua responsabilização perante a justiça".

Os quatro agentes envolvidos receberam tratamento hospitalar, devido aos "ferimentos e hematomas na face e no corpo".

Esta força policial explicou que pelas 13h30 de segunda-feira foi chamada para uma dependência bancária da cidade de Torres Vedras, "em virtude de no local encontrar-se uma senhora que, sob a coação de terceiros, pretendia efetuar um levantamento bancário".

Quatro agentes da PSP deslocaram-se para o local, onde "contactaram com a vítima, que os informou que no exterior da dependência bancária encontravam-se vários familiares seus que pretendiam que efetuasse um levantamento da sua conta bancária e de seguida apropriarem-se da quantia monetária em causa".

"Os familiares, cerca de 15 pessoas, ao aperceberem-se do contacto policial com a vítima, no sentido de obterem mais informações sobre o relatado, de imediato entraram na dependência bancária e ameaçaram os polícias e a vítima", acrescentou o Cometlis.

De acordo com a mesma fonte, para "preservar a integridade física da vítima, os polícias procuraram retirá-la para o exterior da dependência bancária, momento em que vários familiares, em número ainda a determinar, agrediram indiscriminadamente os polícias no local e de imediato se colocaram em fuga em várias viaturas, não sendo possível no momento proceder à sua identificação".

"A vítima, para sua segurança, foi acolhida na esquadra policial", adiantou ainda a PSP no comunicado.

Fonte da PSP tinha adiantado à Lusa ao final da tarde de segunda-feira que esta força policial tinha sido contactada por funcionários da Caixa Geral de Depósitos a pedir proteção policial para uma mulher, que se encontrava ao balcão e que estava alegadamente a ser coagida a levantar dinheiro por familiares que se encontravam no exterior.