PSP identifica três menores por roubo no Parque das Nações

Três jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, foram identificados pela PSP de Lisboa no Parque das Nações por serem suspeitos da prática do crime de tentativa de roubo.Durante patrulhamento no Parque das Nações, os polícias foram "abordados por um cidadão que lhes disse ter sido vítima de uma tentativa de roubo, instantes antes", pode ler-se na nota.A PSP tomou as diligências necessárias e conseguiu identificar "a presença de três suspeitos cujas características físicas e indumentária coincidiam na íntegra com as descritas pela vítima".Os suspeitos foram revistados e encontraram "na sua posse duas balaclavas, posteriormente apreendidas por poderem estar associadas ao cometimento do ilícito em questão".Sendo os suspeitos menores, foram entregues aos tutores legais e foi formalizada as respetivas sinalizações à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.Este ano, a PSP "conta já com mais de uma dezena de detenções por crimes desta natureza, todos na zona do Parque das Nações", conclui nota.