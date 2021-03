PSP identifica várias pessoas por desavença devido a custódia de menor em Sintra

A PSP de Sintra identificou esta tarde várias pessoas, envolvidas numa desavença ocorrida na via pública na zona de Belas, devido à custódia de uma criança.

Os agentes foram chamados logo depois de almoço à rua Marquês de Pombal, na localidade de Serra da Silveira.

Havia registo de discussão entre um grupo de pessoas, com ligações ao pai e à mãe, divorciados, de uma criança de três anos.

Na origem do conflito terá estado o direito de visita do pai, que esta tarde foi ao encontro do filho.

A PSP identificou todos os presentes, e participou o caso ao tribunal de Sintra.