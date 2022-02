A PSP de Camarate, Loures, identificou esta quinta-feira vários homens vestidos com fardas de bombeiros e que apresentavam cartões da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra para pedir dinheiro para a compra de uma ambulância para os bombeiros locais.Vários condutores chamaram as autoridades por os autores do peditório estarem a mandar parar os carros. Fonte da PSP disse que o expediente será remetido para o Ministério Público.