PSP impede assalto no Porto e apanha suspeito que se preparava para fugir de táxi

A PSP gorou esta quinta-feira no Porto uma tentativa de assalto sob ameaça de faca e deteve o suspeito quando preparava a fuga num táxi e tinha em seu poder uma nota presumivelmente falsa, informou fonte policial."O desempregado, através de ameaça com recurso a arma branca, pretendia obrigar um cidadão a efetuar a entrega de bens de valor", mas, relata a PSP em comunicado, "a intervenção policial impediu a consumação de tal ilícito".Intercetado, "depois de tentar colocar-se em fuga num táxi, veio a verificar-se que se encontrava na posse de uma arma branca, que lhe foi apreendida, assim como de uma nota com o valor facial de 20 falsa, aparentemente falsa", acrescenta o comunicado.Os factos ocorreram pelas 05h40, na Praça da Liberdade, zona central do Porto, e o suspeito, um desempregado de 33 anos, residente em Matosinhos, "encontra-se indiciado pela prática de diversos ilícitos", sendo hoje presente junto das autoridades judiciárias.