PSP inicia hoje operação Páscoa em Segurança

Patrulhamento intenso decorre até ao próximo domingo, no sentido de diminuir o número de acidentes na estrada.

Por Lusa | 09:13

A PSP inicia esta segunda-feira a operação Páscoa em Segurança, que vai decorrer até domingo, no sentido de diminuir o número de acidentes na estrada.



Durante esta semana, será intensificado o patrulhamento junto a áreas de maior concentração de população, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e redes de transportes públicos.



Os agentes vão ainda desenvolver ações de sensibilização orientadas para a adoção de comportamentos e medidas de segurança que contribuam para prevenir crimes, anunciou esta segunda-feira a PSP em comunicado.



A polícia vai intensificar a presença nos locais de maior fluxo rodoviário e pedonal, seja nos acessos aos centros urbanos ou em zonas de diversão noturna.



A PSP avisa que vai estar "especialmente atenta" a infrações graves e muito graves, "nomeadamente as que potenciam situações de risco para a segurança geral", como excesso de velocidade, condução sob influência de álcool ou droga, uso indevido do telemóvel e falta de cinto de segurança.