PSP instaura inquérito após perseguição a suspeitos de assalto no Barreiro

A PSP instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da intervenção policial numa perseguição a alegados assaltantes no Barreiro, ocorrida hoje de madrugada e que acabou sem detidos, devido à fuga dos suspeitos.

Segundo um comunicado hoje divulgado, a PSP realizou na madrugada de hoje uma perseguição automóvel aos suspeitos de um assalto a uma pastelaria no Barreiro, no distrito de Setúbal, mas os ocupantes não respeitaram a ordem de paragem e conseguiram fugir.

A polícia disse ter acionado meios para a pastelaria logo que teve conhecimento da ocorrência, "na tentativa de intercetar os suspeitos e a respetiva viatura usada para cometer o crime".

Pelas 04h30, na Rua Henrique Galvão, os polícias "detetaram a viatura usada pelos suspeitos", tendo sido "dada ordem inequívoca de paragem, com utilização das sirenes e dos sinais luminosos".

No entanto, adiantou a PSP, "a ordem não foi acatada e, no decurso da perseguição encetada, a viatura suspeita parou bruscamente, fez marcha atrás em grande velocidade e embateu violenta e propositadamente num carro-patrulha, tendo este ficado danificado e imobilizado no local".

Durante esta abordagem, os agentes ainda efetuaram disparos com arma de fogo, mas a viatura suspeita "conseguiu fugir do local sem que fosse possível detetar os seus ocupantes".

"A PSP instaurou o consequente inquérito para apuramento das circunstâncias que rodearam a intervenção policial", é referido no comunicado.

No local da perseguição, estiveram dois inspetores da PSP para uma "análise e avaliação iniciais" e a ocorrência também foi comunicada à Polícia Judiciária (PJ) e à Inspeção geral da Administração Interna (IGAI).

A polícia apelou a todos os cidadãos que tenham conhecimento direto ou indireto sobre a ocorrência ou autores da prática do crime para "tomarem a iniciativa de contactar a PSP do Barreiro".

Segundo a nota divulgada, a autoridade tem dedicado "especial atenção a este fenómeno criminal" devido à ocorrência de "furtos de máquinas de venda de tabaco e outros equipamentos em diversos estabelecimentos (restaurantes e pastelarias) no distrito de Setúbal".