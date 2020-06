PSP interrompe festa ilegal com 200 pessoas na praia de Carcavelos

A PSP foi obrigada esta sexta-feira a intervir durante uma festa ilegal com vários jovens - alguns dos quais menores - na praia de Carcavelos, em Oeiras.Ao que oapurou, foram vários os grupos que se juntaram com bebidas alcoólicas - cerca de 200 pessoas - apesar das regras da DGS que impõem o afastamento social devido à pandemia de Covid-19.A PSP de Cascais esteve no local para dispersar estas pessoas. Segundo apurou otrava-se de uma festa temática de música brasileira que terá sido organizada através de grupos nas redes sociais.