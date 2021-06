A PSP do Porto pôs fim a uma festa ilegal com 50 pessoas na madrugada de domingo, na Maia, Porto, avança a RTP.Todos os participantes serão multados por falta de uso de máscara e por não terem cumprido o dever de recolhimento domiciliário.Esta festa não foi a única ocorrência registada na madrugada de domingo. Por volta das 1h00 da manhã, a PSP dispersou centenas de jovens que consumiam bebidas alcoólicas, na Cordoaria, no Porto. Segundo as autoridades, a maioria dos participantes não usava máscara.