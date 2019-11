PSP intervém contra tiroteios em Lisboa

As denúncias de tiroteios na via pública entre membros de famílias rivais, nas zonas de Marvila, Penha de França e Beato, levaram a PSP de Lisboa a avançar para uma operação que culminou com dois detidos e três pessoas constituídas arguidas por posse de armas. A rusga aconteceu quinta-feira e levou à realização de 20 buscas.Um dos detidos tinha 2 anos de cadeia por cumprir por tráfico de droga. Foram apreendidas 38 doses de haxixe, um moinho, duas armas de ar comprimido, 95 munições, uma caçadeira e uma carabina, 2000 petardos, 390 euros, sabres, uma matraca e punhais.A PSP acredita ter reforçado o sentimento de segurança nas zonas em causa.