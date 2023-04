Vídeos mostram bastonadas e empurrões durante intervenção da PSP na Cova da Moura

A PSP interveio, de arma em punho, no bairro da Cova da Moura, na noite de terça-feira. Tal como mostram dois vídeos a que o Correio da Manhã teve acesso, existiram ainda bastonadas, empurrões e ameaças. Pelo menos um homem foi detido, tendo resistido à algemagem.

De acordo com fontes policiais, em causa estariam suspeitas de tráfico de droga.

Contactada pelona manhã desta quarta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP não esclareceu ainda as circunstâncias e consequências da intervenção policial.

Vários agentes intervenientes, identificados por moradores do bairro, estavam esta quarta-feira a ser ameaçados nas redes sociais. Alguns indivíduos apelavam a barricadas contra a PSP no interior do bairro.