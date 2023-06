PSP investiga agressões junto à discoteca Mandarim em Leiria

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar agressões na madrugada de domingo junto à discoteca Mandarim, na cidade de Leiria, e cujas imagens estão a circular nas redes sociais, foi esta segunda-feira anunciado.

Num comunicado, a PSP informa que pelas 2h40 de domingo foi pedida a presença da Polícia "por terem ocorrido agressões entre vigilantes e clientes" do estabelecimento.

"À chegada dos meios policiais já não estava a ocorrer qualquer situação de agressões, havendo, contudo, ainda alguma comoção entre as pessoas presentes", refere a PSP, explicando que "foram identificadas as vítimas e testemunhas da ocorrência, já não se encontrando no local os suspeitos das agressões".

A PSP adianta que "já se encontra a desenvolver as necessárias diligências investigatórias, para apuramento da identidade dos agressores".

No mesmo comunicado, a PSP explica que, no mesmo dia, "foi detetado que circulava nas redes sociais um vídeo em que é possível visualizar as agressões, permitindo acrescentar mais informação ao processo".

"De realçar que parte da rua onde ocorreram as agressões está coberta pelo sistema de CCTV [videovigilância] da cidade de Leiria, revelando-se uma grande mais-valia no apoio à atividade policial no terreno", assinala.

O comunicado garante também que esta força de segurança "tem mantido uma atenção especial e incrementado o reforço de patrulhamento nas zonas de diversão noturna, com o objetivo de manter o sentimento de segurança da população", agradecendo a quem tenha "mais alguma informação ou gravação vídeo dos acontecimentos" que faça chegar à PSP de Leiria.

No vídeo, a que a Lusa teve acesso, é possível ver duas pessoas deitadas no chão a serem agredidas na via pública, nas imediações do estabelecimento.

A Lusa questionou esta tarde a PSP sobre esta situação, incluindo as diligências efetuadas, e se já tinha sido aberto um inquérito e sobre o qual este versa.