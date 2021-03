PSP investiga água avermelhada em ribeira de Santo Tirso

A PSP está a investigar uma eventual descarga numa ribeira perto da Zona Industrial da Picaria, em Santo Tirso, no distrito do Porto, cuja água está avermelhada desde o início da tarde desta segunda-feira.

A PSP de Santo Tirso confirmou ter recebido uma denúncia e que compareceu no local para fazer averiguações, tendo sido, entretanto, requisitada a presença da Brigada de Proteção Ambiental da PSP do Porto, acrescentou.

No local compareceram também os Bombeiros de Santo Tirso para auxiliar os agentes da PSP a determinar a origem da poluição da água, confirmou à Lusa o comandante Daniel Carneiro.

A denúncia à Lusa foi feita por Norberta Coelho, proprietária de um terreno anexo à ribeira, que admitiu "poder tratar-se de uma descarga poluente".

O curso de água, que desagua no Rio Ave, atravessa a zona industrial onde "estão instaladas várias fábricas", sendo que as "descargas têm sido frequentes nos últimos tempos", acrescentou

A ribeira, disse ainda Norberta Coelho, "que foi desviada do seu curso para maximizar as obras de construção" daquele novo polo industrial do concelho, "tem sido vítima nos últimos tempos de várias descargas, sendo que nunca se conseguiu determinar a origem".