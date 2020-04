PSP investiga explosão de pirotecnia que feriu homem em Sabrosa

O Departamento de Armas e Explosivos da PSP está a investigar as circunstâncias em que um homem de 59 anos ficou gravemente ferido numa explosão em Covas do Douro, Sabrosa.



A vítima, segundo a PSP, estava a proceder à desmontagem de quatro balonas (dispositivo que procede ao transporte e rebentamento do fogo de artifício em altitude) com o fim de retirar as bombetas e a pólvora, sem que tivesse qualquer licença.