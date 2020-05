PSP investiga rixa de gangs da Amadora com menor esfaqueado

A PSP de Cascais está a investigar a violenta rixa ocorrida, no sábado à tarde, no areal da praia de Carcavelos, e que terminou com um rapaz de 13 anos esfaqueado na perna.Ao que oapurou, a tese mais importante até agora é a de que estiveram em confronto dois grupos de jovens do concelho da Amadora.Todos se deslocaram para a praia de comboio e, para já, desconhece-se a causa concreta que levou à discussão. Foram presas 5 pessoas, mas apenas 2 notificadas para ir a tribunal. O crime é o de resistência e coação a funcionário.