PSP investiga tentativa de assalto a ourivesaria centenária em Viana do Castelo

A PSP está a investigar a tentativa de assalto, cerca das 03h30, a uma ourivesaria centenária situada no centro histórico de Viana do Castelo, revelou esta quinta-feira fonte daquela força policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da PSP de Viana do Castelo adiantou que nada foi furtado, mas que da tentativa de arrombamento das portas da ourivesaria, com 152 anos de atividade, resultaram danos materiais.

A mesma fonte adiantou que a PSP esteve no local a recolher vestígios que permitiam identificar o autor ou autores da tentativa de assalto.

O proprietário da ourivesaria, Vítor Coutinho, explicou à Lusa que uma contra porta evitou que o assalto se concretizasse.

De portas abertas desde 1872, a ourivesaria Venâncio Sousa, na Rua da Picota, já foi alvo de várias tentativas de assalto, mesmo durante o horário de funcionamento.

A ourivesaria foi assaltada em 1993, tendo sido roubado todo o ouro, incluindo o de clientes.