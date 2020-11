Dez homens suspeitos do crime de violência doméstica foram detidos desde o início do ano, no distrito de Leiria, pela PSP, o que corresponde a mais uma detenção do que em igual período do ano passado.









Todas as detenções foram efetuadas fora de flagrante delito e foi aplicada a prisão preventiva a quatro suspeitos, tal como já tinha acontecido em 2019.

No que tem que ver com o número de queixas, foram apresentadas menos nove este ano do que em igual período do ano passado, o que se traduz numa diminuição de 2,87%. Três vítimas necessitaram de internamento hospitalar.