PSP já identificou um dos suspeitos das agressões junto ao Estádio do Dragão durante festejos do título

A Polícia de Segurança Pública já identificou um dos suspeitos de estar envolvido na desordem e consequentes agressões registadas na madrugada do passado dia 8 de maio aquando dos festejos da conquista do FC Porto campeão.



As imagens em causa circulam nas redes sociais e mostram agressões entre adeptos no topo de um contentor nas imediações do Estádio do Dragão, no Porto.



A identificação, revelam as autoridades em comunicado, decorreu durante "diligências policiais realizadas pelo dispositivo presente no local".



Inicialmente dava-se conta de que a agressão em causa seria contra Igor Silva - esfaqueado até à morte na festa do título - mas afinal era outro caso de violência. Sabe-se agora que são familiares de Fernando Madureira, conhecido por ‘Macaco’ e chefe dos Super Dragões. É nem mais nem menos o filho mais velho de Madureira, Gonçalo, de 21 anos, e o futuro cunhado, Duarte Rocha, namorado da filha Catarina.