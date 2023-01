Cinco pessoas foram levadas para a esquadra, esta terça-feira, numa operação da PSP no bairro Quinta do Loureiro, na zona de Alcântara, em Lisboa. Dessas cinco pessoas, quatro foram detidas porque tinham mandados de detenção pendentes, sendo que uma tem a cumprir uma pena de quatro anos e meio de prisão.



A quinta pessoa levada, é uma mulher que foi prestar declarações à esquadra sobre objetos encontrados em casa que as autoridades acreditam terem sido furtados.





PSP apreendeu alguns objetos e droga.