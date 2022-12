A acusação do Ministério Público (MP) é clara. O agente da PSP que disparou para tentar travar o carro em fuga em que seguia André ‘Pirata’, a 24 de setembro de 2020, em S. João da Madeira, não agiu de forma “prudente” nem “diligente”. O procurador diz que aquando do tiro - que matou a namorada do ladrão, Inês Carvalho, de 23 anos -, o veículo furtado já se encontrava em marcha e que, nesse momento, “já não representava qualquer perigo para a integridade física ou vida de outrem, fosse para o próprio arguido [polícia] ou para o seu colega ou qualquer outra pessoa” .









