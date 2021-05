PSP mobiliza seis mil agentes na segurança da Cimeira Social no Porto

A Polícia de Segurança Pública empenhou cerca de seis mil operacionais (3 mil na sexta-feira, e 3 mil no sábado), na operação de segurança à Cimeira Social da presidência portuguesa da União Europeia, que decorreu no Porto.

Além do efetivo do Comando Metropolitano do Porto, o segundo maior do país logo depois do de Lisboa, a direção-nacional liderada por Magina da Silva recorreu a grupos de reforço de praticamente todo o dispositivo da PSP. As cinco subunidades que integram a Unidade Especial de Polícia estiveram também todas empenhadas.

O acompanhamento do presidente francês Emmanuel Macron ao aeroporto do Porto (na foto), feita ao final da tarde de sábado, foi uma das últimas diligências previstas no mega-plano de segurança levado a cabo.

Batedores de trânsito, agentes fardados, e elementos do Corpo de Segurança Pessoal levaram o chefe de Estado francês até ao avião oficial do estado francês, no qual regressou a casa.

Fonte da PSP explicou ao CM que não foram feitas detenções derivadas de ameaças às entidades presentes. "Apenas detenções resultantes da atividade policial normal", concluiu.