PSP morre após o Marítimo-Guimarães

Agente, de 45 anos, sentiu-se mal depois da partida onde tinha trabalhado.

25.02.18

Um agente da PSP, de 45 anos, morreu este sábado após ter estado a trabalhar na segurança do jogo Marítimo-Guimarães, que se realizou no Estádio dos Barreiros, avança o Diário de Notícias da Madeira.



O homem, que exercia funções na Esquadra de Investigação Criminal do Funchal, ter-se-á sentido mal após a partida e foi levado por um colega para o hospital.



O óbito foi confirmado já na unidade Dr. Nélio Mendonça.