PSP mostra Investigação CM em seminário ibérico sobre explosivos

O Departamento de Armas e Explosivos (DAE) organiza amanhã, quinta-feira, um seminário ibérico sobre a fiscalização policial de explosivos em Portugal e Espanha.

A iniciativa é aberta ao público, que poderá assistir ao debate, que decorrerá durante toda a manhã de quinta-feira, através de um link que estará disponível na página da PSP na rede social Facebook.

O CM sabe que será projetado o programa Investigação CM, da CMTV, emitido em abril, e que acompanhou um transporte de explosivos até a uma pedreira na zona de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

O seminário vai servir para representantes da PSP e da Guardia Civil do país vizinho trocarem experiências sobre os regimes jurídicos existentes nos dois países nesta área, com análise de vários acidentes com produtos explosivos ocorridos de ambos os lados da fronteira.