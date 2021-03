PSP multa 139 pessoas em Gaia por desrespeito das regras da pandemia

A PSP deteve durante o dia de domingo 139 pessoas na área de Vila Nova de Gaia por desrespeito das regras impostas para controlar a covid-19.A operação decorreu entre as 09h00 e as 17h00. Os autos de contraordenação foram levantados devido a infrações como a falta de uso de máscara na via pública e o desrespeito da proibição de circular entre concelhos. Foram ainda levantados outros cinco autos de contraordenação devido a infrações ao Código da Estrada.Os agentes efetuaram também a detenção de um homem que conduzia sob o efeito de álcool. Foram ainda levantados outros cinco autos de contraordenação devido a infrações ao Código da Estrada.