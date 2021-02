PSP multa surfista salvo na praia em Cascais

Um homem que foi esta segunda-feira resgatado quando se encontrava em dificuldades ao praticar surf na praia da Poça, no Estoril, Cascais, foi multado pela PSP mal saiu da água por violação do confinamento obrigatório decretado no País para prevenção da Covid-19.



O surfista deslocou-se sozinho àquela praia e entrou na água com a prancha de surf. Pessoas que estavam no local, no entanto, rapidamente se aperceberam que o mesmo estava em dificuldades. Foi chamado um dispositivo de socorro constituído pelos bombeiros do Estoril e Polícia Marítima.

