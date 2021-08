PSP nega boleia a Ivo Rosa nas férias e leva juiz a andar de autocarro

As férias de Ivo Rosa começaram em confusão logo à chegada à Madeira, na tarde de domingo. O magistrado estaria à espera de escolta policial, mas quando aterrou no Funchal ficou sem ‘boleia’ e teve de ir para casa, em Santana, de autocarro, uma vez que o agente destacado estava, também ele, apeado. O imbróglio levou o comandante regional da Madeira a fazer um esclarecimento sobre a insólita situação.Ivo Rosa tem direito a um carro oficial – cedido pelo Ministério da Justiça – e dois agentes do Corpo de Segurança Pessoal devido ao cargo que ocupa no Tribunal Central de Instrução Criminal. Devido à falta de motoristas afetos ao ministério, têm sido estes elementos policiais a conduzir Ivo Rosa nas suas deslocações no Continente. Este domingo, o juiz foi acompanhado até entrar no avião e recebido por outro agente da PSP destacado pelo Comando da Madeira para escoltar o magistrado, mas sem ordem para transportar o juiz no carro policial.