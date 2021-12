Desde o início da investigação ao atropelamento mortal de Nuno Santos, ocorrido a 18 de junho deste ano na A6, que o motorista do então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mantém a mesma versão. Marco Pontes, acusado do homicídio negligente do trabalhador, garante que foi por ordem do chefe da equipa de segurança do governante, constituída por agentes do Corpo de Segurança Pessoal CSP) da PSP, que se manteve a circular à esquerda desde que entrou na autoestrada, vindo assim a consumar o atropelamento.