PSP nega existência grupo de violadores que ataca no Porto

As publicações contam com dezenas de partilhas nas redes sociais e dão conta de que haverá um grupo de homens que, nas últimas semanas, ataca mulheres sozinhas na baixa do Porto. São vários os testemunhos de alegadas vítimas e de pessoas que dizem conhecer alguém que foi assaltado ou violado.No entanto, a PSP não tem conhecimento de nenhuma situação semelhante nos últimos tempos. “Têm de ser denunciadas nos sítios certos. Numa esquadra policial ou diretamente no Ministério Público”, disse ao CM fonte do comando do Porto, que acrescenta que em altura de pandemia a PSP tem apostado em fiscalizações, na baixa, de noite e de dia.