PSP obrigada a abater cão atiçado pelo dono em estação de comboios no Parque das Nações

A PSP foi obrigada a abater um cão de grande porte que estava a ameaçar a segurança dos passageiros num comboio no Parque das Nações, em Lisboa, esta quinta-feira. Um homem, de 71 anos, foi detido pela prática do crime contra a integridade física com recurso a animal.

A PSP foi chamada para o facto de que estaria um cidadão, no interior do comboio, a necessitar de auxílio médico, por este se estar a sentir mal.

"Os Polícias deslocaram-se à plataforma, na qual avistaram o indivíduo prostrado no solo, aparentemente embriagado e acompanhado por um revisor da CP, o qual auxiliava aquele, segurando o seu canídeo de grande porte, por uma trela, estando este algo inquieto e sem açaime. Atendendo à situação do cidadão foi acionada a emergência médica", lê-se no comunicado divulgado pela PSP.



Segundo um funcionário da CP, o idoso circulava recorrentemente com o animal sem açaime e incentivava-o a atacar passageiros. Quando as autoridades abordaram o homem, o mesmo proferiu palavras injuriosas e, de forma agressiva, incentivou o próprio canídeo a atacar os polícias.





"Devido à agressividade do canídeo, ao seu porte e por ter corrido em direção aos Polícias, colocando em perigo a integridade física dos mesmos e de terceiros, foi efetuado o recurso efetivo da arma de fogo, causando os ferimentos, lamentavelmente, a morte do canídeo, tendo então sido dada voz de detenção ao suspeito", confirma a autoridade.

O suspeito teve que ser transportado para o Hospital de São José e foi notificado para comparecer no Tribunal Local da Pequena Criminalidade de Lisboa.