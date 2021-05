A PSP de Lisboa emitiu um segundo parecer de segurança ao pedido de realização de um evento da Juventude Leonina junto ao estádio do Sporting, desaconselhando a realização do mesmo com a instalação de dois ecrãs gigantes para a transmissão do jogo que viria a dar o título nacional à equipa de Rúben Amorim.

Tal como o CM noticia hoje, o comando da PSP da capital começou por dar parecer positivo ...