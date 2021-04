PSP passou 59 multas por violação do Estado de Emergência durante o fim de semana em Oeiras

A PSP autuou, durante o fim de semana, 59 pessoas por violação do Estado de Emergência num restaurante em Oeiras e numa festa na via pública em Caxias, no distrito de Lisboa, anunciou esta terça-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP fez saber que encerrou, no sábado, um restaurante que, pelas 02:00, se encontrava a funcionar fora do horário permitido com 26 clientes no seu interior, que não cumpriam com as medidas de segurança e distanciamento social.

No estabelecimento, que deveria ter encerrado às 22h30, foram passadas 53 multas por violação do Estado de Emergência e dada ordem de encerramento imediato e de recolha ao domicílio por parte dos clientes.

Na nota, a PSP refere ainda que se deparou, no domingo, na zona de Terrugem, em Caxias, com um "ajuntamento de pessoas" na rua, com idades entre os 19 e os 23 anos, "a ouvir música e a confraternizar, supostamente a comemorar um aniversário".

Sete desses jovens foram autuados.